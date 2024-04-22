Прохорова (Иванова) Феврония Ефимовна
Место рождения
Дата рождения29.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869
Отец: Иванов Ефим Стефанович
Мать: Иванова Ульяна Ивановна
Крещение
04.10.1869
Бракосочетание
29.06.1888
Рождение ребёнка
05.02.1889
Дочь: Прохорова Агафья Акимовна
Отец ребёнка: Прохоров Иоаким Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.07.1890
Отец ребёнка: Прохоров Иоаким Прокопьевич
Смерть
Неизвестно