Прохорова (Иванова) Феврония Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Иванова) Феврония Ефимовна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

29.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869

Отец: Иванов Ефим Стефанович

Мать: Иванова Ульяна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
04.10.1869
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.06.1888

Муж: Прохоров Иоаким Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1889

Дочь: Прохорова Агафья Акимовна

Отец ребёнка: Прохоров Иоаким Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.07.1890

Сын: Прохоров Федор Акимович

Отец ребёнка: Прохоров Иоаким Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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