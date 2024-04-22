Ерегин Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения03.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1880 ст.
Отец: Ерегин Никита Тимофеевич
Мать: Ерегина Анна Никитина
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#208
Крещение
06.07.1880 ст.
Варзин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Ерегина Анфиса Сергеевна
Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: Ерегина Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно