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Ерегин Сергей Никитич

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1880 ст.

Отец: Ерегин Никита Тимофеевич

Мать: Ерегина Анна Никитина

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#208
Крещение
06.07.1880 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Варзин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Ерегин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Ерегина Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: Ерегина Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Ерегина Таисья Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Таисья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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