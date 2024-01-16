Ерегина (Малютина Возможно) Таисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Ерегина Анфиса Сергеевна
Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: Ерегина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно