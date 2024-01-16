Ерегина (Малютина Возможно) Таисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Малютина Возможно) Таисья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Ерегин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Ерегина Анфиса Сергеевна

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: Ерегина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Никитич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
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