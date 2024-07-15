Мой Влас Исаев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мой Влас Исаев

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Исай

Мать: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 27.08.1727 Деревни Икорникова Власа Исаева сын Агафонник 8 лет - смерть сына === РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Власов

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Федор Власов/41/Умре
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Власов

Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Иван Власов/24/Умре
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Соломонида Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1657

Сын: Мой Гаврил Власов

Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МОЙ ПРА⁸ДЕД ДВОЙНОЕ РОДСТВО: ДВА ЕГО СЫНА ИВАН И СТЕПАН ЯВЛЯЮТСЯ МОИМИ КРОВНЫМИ ПРА⁷ДЕДАМИ ИВ-1737 Крестьянин Гаврила Власов 80 ИВ-1738 Гаврил Власов ИВ-1739 Крестьянин Гаврило Власов 82 ИВ-1740 Гав... Показать все
Рождение ребёнка
1692

Сын: Никифор Власов

Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина - рождение дочери ИВ-1737 Брат же Гаврилов Никифор Власов 45 ИВ-1739 Брат ево Никифор Власов 42 ИВ-1743 Никифор Власов 51 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1719

Сын: Агафон Власов

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 27.08.1727 Деревни Икорникова Власа Исаева сын Агафонник 8 лет === РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета ... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ефрем Власов

Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Сын ея Ефрем Власов 4
Смерть
Неизвестно

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