Мой Влас Исаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Исай
Мать: не указана
МК-1727 27.08.1727 Деревни Икорникова Власа Исаева сын Агафонник 8 лет - смерть сына === РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Власов
Мать ребёнка: не указана
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Федор Власов/41/Умре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Власов
Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Иван Власов/24/Умре
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1657
Сын: Мой Гаврил Власов
Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева
МОЙ ПРА⁸ДЕД ДВОЙНОЕ РОДСТВО: ДВА ЕГО СЫНА ИВАН И СТЕПАН ЯВЛЯЮТСЯ МОИМИ КРОВНЫМИ ПРА⁷ДЕДАМИ ИВ-1737 Крестьянин Гаврила Власов 80 ИВ-1738 Гаврил Власов ИВ-1739 Крестьянин Гаврило Власов 82 ИВ-1740 Гав... Показать все
Рождение ребёнка
1692
Сын: Никифор Власов
Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева
МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина - рождение дочери ИВ-1737 Брат же Гаврилов Никифор Власов 45 ИВ-1739 Брат ево Никифор Власов 42 ИВ-1743 Никифор Власов 51 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1719
Сын: Агафон Власов
Мать ребёнка: не указана
МК-1727 27.08.1727 Деревни Икорникова Власа Исаева сын Агафонник 8 лет === РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета ... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Сын: Ефрем Власов
Мать ребёнка: Моя Соломонида Афанасьева
ИВ-1737 Сын ея Ефрем Власов 4
Смерть
Неизвестно