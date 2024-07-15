Фёдор Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Власов

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Влас Исаев

Мать: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Федор Власов/41/Умре
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета У него сын Степан/11/Умре
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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