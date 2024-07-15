Фёдор Власов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Влас Исаев
Мать: не указана
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета Федор Власов/41/Умре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
РС-1745 Оной же СвятоТроицкой Сергиевой лавры: в деревне Икорникове И написанных в прежнюю перепись крестьян/По скаскам лета У него сын Степан/11/Умре
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно