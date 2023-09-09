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Вербанов Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Вербанов Илья Върбанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Коврикова Софья Стерановна

Мать ребёнка: Вербанова Марийка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Вербанова Марийка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Марийка

Смерть
Неизвестно

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