Вербанов Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Вербанов Илья Върбанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Коврикова Софья Стерановна
Мать ребёнка: Вербанова Марийка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербанов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Вербанова Марийка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вербанова Марийка
Смерть
Неизвестно