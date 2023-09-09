Вербанова Марийка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Марийка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Коврикова Софья Стерановна

Отец ребёнка: Вербанов Степан Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Вербанов Степан Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Степан Ильич

Смерть
Неизвестно

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