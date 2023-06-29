Фон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон
мужской, родился 23.04.1829, г. Париж, Первая Французская империя
умер 28.11.1896, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
ОтецФон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл10.?.1798 г.р.
МатьФон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна02.12.1808 г.р.
Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария12.04.1843 г.р.
Дети
Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл31.07.1864 г.р.
Сагер (Фон Мольтке-Хитфельдт) Мария Элизабет09.09.1865 г.р.Показать еще 1
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Рождение
23.04.1829
Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл
Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна
г. Париж, Первая Французская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Альбин Гебхард
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария
Рождение ребёнка
31.07.1864
г. Париж, Вторая Французская империя
Рождение ребёнка
09.09.1865
Дочь: Сагер (Фон Мольтке-Хитфельдт) Мария Элизабет
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария
Смерть
28.11.1896
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
15.08.1963
Унвюрд, Королевство Саксония