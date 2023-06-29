Фон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон 23.04.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.04.1829, г. Париж, Первая Французская империя

умер 28.11.1896, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Отец
Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл10.?.1798 г.р.
Мать
Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна02.12.1808 г.р.
Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария12.04.1843 г.р.
Дети
Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл31.07.1864 г.р.
Сагер (Фон Мольтке-Хитфельдт) Мария Элизабет09.09.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1829

Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл

Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна

г. Париж, Первая Французская империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Альбин Гебхард

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария

Рождение ребёнка
31.07.1864

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария

г. Париж, Вторая Французская империя

Рождение ребёнка
09.09.1865

Дочь: Сагер (Фон Мольтке-Хитфельдт) Мария Элизабет

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария

Смерть
28.11.1896
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
15.08.1963

Жена: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария

Унвюрд, Королевство Саксония

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