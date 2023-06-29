Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл 31.07.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.07.1864, г. Париж, Вторая Французская империя

умер 19.10.1944, г. Копенгаген, Королевство Дания

Отец
Фон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон23.04.1829 г.р.
Мать
Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария12.04.1843 г.р.
Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения07.02.1873 г.р.
Дети
Фернандес-Вильяверде-И-Рока-Де-Тогорес (Мольтке-Хитфельдт) Мария-Луиза1897 г.р.
Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф14.11.1898 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1864

Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон

Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария

г. Париж, Вторая Французская империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фернандес-Вильяверде-И-Рока-Де-Тогорес (Мольтке-Хитфельдт) Мария-Луиза

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения

Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Жером

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Николас

Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения

г. париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
19.10.1944
г. Копенгаген, Королевство Дания

Мы используем куки для улучшения работы сайта.