Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлоб Карл
мужской, родился 31.07.1864, г. Париж, Вторая Французская империя
умер 19.10.1944, г. Копенгаген, Королевство Дания
ОтецФон Мольтке-Хитфельдт Гебхард Леон23.04.1829 г.р.
МатьФон Мольтке-Хитфельдт (Фон Зеебах) Мария12.04.1843 г.р.
Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения07.02.1873 г.р.
Дети
Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф14.11.1898 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1864
г. Париж, Вторая Французская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фернандес-Вильяверде-И-Рока-Де-Тогорес (Мольтке-Хитфельдт) Мария-Луиза
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения
Рождение ребёнка
14.11.1898
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.01.1902
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Жером
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
17.05.1908
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Николас
Мать ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт (Бонапарт-Паттерсон) Луиза-Евгения
г. париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
19.10.1944
г. Копенгаген, Королевство Дания