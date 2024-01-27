Кобзев Василий Антонович
Место рожденияс. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Кобзев Антон Иванович
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
24.09.1914
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Кобзев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Смерть
После 1977