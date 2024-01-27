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Кобзев Василий Антонович

Место рождения

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Кобзев Антон Иванович

Мать: не указана

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Кобзев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Кобзев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Смерть
После 1977
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