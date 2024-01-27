Кобзева (Кобзева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
24.09.1914
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Кобзев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Смерть
Неизвестно