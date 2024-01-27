Кобзева (Кобзева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзева (Кобзева) Татьяна

Кобзева (Кобзева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Кобзев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Кобзев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

с. Михайловка, (Красное Село, Кармир Гюх, с 1991 Чамбарак), Армения
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close