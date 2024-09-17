Петр Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Михаилов

Место рождения

Гавшино

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

До 1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

1723 г.р.

Жена

1767 г.р.
Около 1744 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
1777 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Сурин Михаил Алексеев

Мать: Евдокея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Романова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: не указана

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Косма Петров

Мать ребёнка: Мавра Романова

Смерть
До 1822

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