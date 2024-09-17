Петр Михаилов
Место рожденияГавшино
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиДо 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Сурин Михаил Алексеев
Мать: Евдокея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Романова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: не указана
Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Косма Петров
Мать ребёнка: Мавра Романова
Смерть
До 1822