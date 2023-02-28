Майоров Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881
Бракосочетание
08.01.1906
Жена: Майорова Мария Андреева
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева
Рождение ребёнка
13.11.1908
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Чекаева Александра Майорова
Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева
Рождение ребёнка
11.02.1916
Дочь: Горшкова Мария Майорова
Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева
Проживала в течении жизни в Коураке и в Старо Гутово.
Рождение ребёнка
06.11.1919
Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно