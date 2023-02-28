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Майоров Антон Иванович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881

Отец: Майоров Иван Алексеевич

Мать: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1906

Жена: Майорова Мария Андреева

Рождение ребёнка
01.12.1906

Дочь: Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Чекаева Александра Майорова

Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1916

Дочь: Горшкова Мария Майорова

Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Проживала в течении жизни в Коураке и в Старо Гутово.
Рождение ребёнка
06.11.1919

Сын: Майоров Михаил Антонович

Мать ребёнка: Майорова Мария Андреева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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