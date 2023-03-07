Майоров Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти15.07.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Майоров Алексей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1866
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Майорова
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1874
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.1879
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1881
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
12.07.1884
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Рождение ребёнка
15.11.1886
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1903