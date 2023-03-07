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Майоров Иван Алексеевич

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Майоров Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1866

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Майорова

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Майоров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Майоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1879

Сын: Майоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Майоров Антон Иванович

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1884

Сын: Майоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1886

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Ксения (Феодосия) Федоровна

Смерть
15.07.1903
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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