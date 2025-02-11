Горшкова (Горшкова) Мария Антоновна Майорова
женский, родилась 11.02.1916, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла 03.06.1995, Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
ОтецМайоров Антон Иванович05.08.1881 г.р.
Супруги
Фоминых Иннокентий10.02.1903 г.р.
Дети
Мелёхина (Горшкова) Екатерина25.07.1949 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916
Отец: Майоров Антон Иванович
Мать: не указана
Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминых Иннокентий
Развод
Неизвестно
Муж: Фоминых Иннокентий
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Старо-Гутова, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.07.1949
Дочь: Мелёхина (Горшкова) Екатерина
Отец ребёнка: Фоминых Иннокентий
Старо-Гутова, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
03.06.1995
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Проживала в течении жизни в Коураке и в Старо Гутово.