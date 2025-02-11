Горшкова (Горшкова) Мария Антоновна Майорова 11.02.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшкова (Горшкова) Мария Антоновна Майорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.02.1916, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла 03.06.1995, Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Отец
Майоров Антон Иванович05.08.1881 г.р.
Супруги
Фоминых Иннокентий10.02.1903 г.р.
Дети
Мелёхина (Горшкова) Екатерина25.07.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916

Отец: Майоров Антон Иванович

Мать: не указана

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Проживала в течении жизни в Коураке и в Старо Гутово.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Иннокентий

Развод
Неизвестно

Муж: Фоминых Иннокентий

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Старо-Гутова, Барабинский округ, Сибирский край

Замужем была «убёгом», после расписались. Прожили не долго. Его родственники были против их брака.

Рождение ребёнка
25.07.1949

Дочь: Мелёхина (Горшкова) Екатерина

Отец ребёнка: Фоминых Иннокентий

Старо-Гутова, Барабинский округ, Сибирский край

Смерть
03.06.1995
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Похороны
Неизвестно
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

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