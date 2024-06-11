Черноглазов Алексей Тихонович 12.02.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноглазов Алексей Тихонович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.02.1853 ст.

Дата смерти

17.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853 ст.

Отец: Черноглазов Тихон Алексеевич

Мать: Черноглазова Авдотья Дмитриевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноглазова Ксения Егоровна

Крещение
13.02.1853 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1876 ст.

Сын: Черноглазов Тит Алексеевич

Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1877 ст.

Дочь: Черноглазова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.

Сын: Черноглазов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1881 ст.

Дочь: Черноглазова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.10.1881 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от простуды в возрасте 28 лет, см. № 23: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-8978-V?i=426&cc=1807365

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