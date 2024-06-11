Черноглазов Алексей Тихонович
Место рождения
Дата рождения12.02.1853 ст.
Дата смерти17.10.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.02.1853 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1876 ст.
Сын: Черноглазов Тит Алексеевич
Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
14.09.1877 ст.
Дочь: Черноглазова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.
Сын: Черноглазов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
15.05.1881 ст.
Дочь: Черноглазова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Черноглазова Ксения Егоровна
Смерть
17.10.1881 ст.
от простуды в возрасте 28 лет, см. № 23: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-8978-V?i=426&cc=1807365