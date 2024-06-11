Черноглазова Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1876 ст.
Сын: Черноглазов Тит Алексеевич
Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
14.09.1877 ст.
Дочь: Черноглазова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.
Сын: Черноглазов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
15.05.1881 ст.
Дочь: Черноглазова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович
Смерть
Неизвестно