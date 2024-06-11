Черноглазова Ксения Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноглазова Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноглазов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
01.04.1876 ст.

Сын: Черноглазов Тит Алексеевич

Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1877 ст.

Дочь: Черноглазова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.

Сын: Черноглазов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1881 ст.

Дочь: Черноглазова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Черноглазов Алексей Тихонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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