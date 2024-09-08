Черепанов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Владимир Николаевич

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Место рождения

Каракол

Дата рождения

26.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1918

Отец: Черепанов Николай

Мать: не указана

Ищу его родных . Родился в городе Пржевальск. Жил в Шымкенте
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Блохина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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