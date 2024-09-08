Черепанов Владимир Николаевич
Место рожденияКаракол
Дата рождения26.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1918
Отец: Черепанов Николай
Мать: не указана
Ищу его родных . Родился в городе Пржевальск. Жил в Шымкенте
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блохина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Блохина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно