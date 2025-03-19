Шумилов (Толстой) Михаил (Николай) Михайлович
мужской, родился С 11.08.1906 по 1919
умер Неизвестно
МатьОболенская (Кочубей) Елена Львовна1898 г.р.
ОтецТолстой Михаил Ильич10.10.1893 г.р.
Супруги
Шумилова (Багратион) Ирина РомановнаС 1906 по 1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 11.08.1906 по 1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилова (Багратион) Ирина Романовна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно