Шумилов (Толстой) Михаил (Николай) Михайлович С 11.08.1906 по 1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Шумилов (Толстой) Михаил (Николай) Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился С 11.08.1906 по 1919

умер Неизвестно

Мать
Оболенская (Кочубей) Елена Львовна1898 г.р.
Отец
Толстой Михаил Ильич10.10.1893 г.р.
Супруги
Шумилова (Багратион) Ирина РомановнаС 1906 по 1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 11.08.1906 по 1919

Отец: Толстой Михаил Ильич

Мать: Оболенская (Кочубей) Елена Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова (Багратион) Ирина Романовна

Рождение ребёнка
04.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилова (Багратион) Ирина Романовна

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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