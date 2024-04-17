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Павлов Сергей Николаевич

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: Павлов Николай Александрович

Мать: Павлова Параскева Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Зоя Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Павлов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2562 л.100об. запись №29
Восприемник
23.11.1913 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь Восприемник Екатерины, дочери дяди Александра Дмитриевича Павлова ГАРО 803-2-2562 л. 109об. запись №46
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.

Дочь: Павлова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2872 л. 24 запись №17
Рождение ребёнка
01.09.1917 ст.

Дочь: Павлова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-3174 л. 86, запись №18
Поручитель
30.10.1917 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Поручитель на венчании брата Александра Николаевича Павлова ГАРО 803-2-3174 л. 99 запись №11
Смерть
Неизвестно

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