Павлов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Зоя Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна
ГАРО 803-2-2562 л.100об. запись №29
Восприемник
23.11.1913 ст.
Богоявленская церковь Восприемник Екатерины, дочери дяди Александра Дмитриевича Павлова ГАРО 803-2-2562 л. 109об. запись №46
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.
Дочь: Павлова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна
ГАРО 803-2-2872 л. 24 запись №17
Рождение ребёнка
01.09.1917 ст.
Дочь: Павлова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Павлова Зоя Тимофеевна
ГАРО 803-2-3174 л. 86, запись №18
Поручитель
30.10.1917 ст.
Богоявленская ц. ст. Каргальской Поручитель на венчании брата Александра Николаевича Павлова ГАРО 803-2-3174 л. 99 запись №11
Смерть
Неизвестно