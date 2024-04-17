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Павлов Николай Александрович

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: Павлов Александр Васильевич

Мать: Павлова Прасковья Антоновна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из возраста (16 лет), указанного в ИВ Алексаедро-Невской единоверческой церкви станицы Верхне-Каргальской за 1889 год ГАРО 803-2-1443 л. 60 двор №78 запись №233
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Павлов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.

Сын: Павлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-289 л. 19об. запись № 42 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.

Дочь: Павлова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-290 л. 24об. запись №38
Рождение ребёнка
27.06.1908 ст.

Сын: Павлов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №23
Восприемник
30.11.1909 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Восприемник племянника Александра, сына Василия Дмитриевича Павлова
Смерть
Неизвестно

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