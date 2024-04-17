Павлов Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873 ст.
Год рождения вычислен из возраста (16 лет), указанного в ИВ Алексаедро-Невской единоверческой церкви станицы Верхне-Каргальской за 1889 год ГАРО 803-2-1443 л. 60 двор №78 запись №233
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.
Сын: Павлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна
ГАРО 803-2-289 л. 19об. запись № 42 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.
Дочь: Павлова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна
ГАРО 803-2-290 л. 24об. запись №38
Рождение ребёнка
27.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Павлова Параскева Ивановна
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №23
Восприемник
30.11.1909 ст.
Восприемник племянника Александра, сына Василия Дмитриевича Павлова
Смерть
Неизвестно