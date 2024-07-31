Осипова Матрёна
Место рожденияБузаево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.11.1784
Муж: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Осипов Федор
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
29.05.1788
Сын: Осипов Дорофей
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
11.07.1790
Дочь: (Осипова) Евдокия
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Осипов Герасим
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Осипов Семен
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
12.03.1797
Дочь: (Пантелеев) Дарья
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Рождение ребёнка
18.07.1799
Дочь: (Осипова) Мария
Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф
Смерть
07.03.1813