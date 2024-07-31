Осипова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Матрёна

Место рождения

Бузаево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1813

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1786 г.р.
1788 г.р.
1790 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
1797 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1784

Муж: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Осипов Федор

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
29.05.1788

Сын: Осипов Дорофей

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
11.07.1790

Дочь: (Осипова) Евдокия

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Осипов Герасим

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Осипов Семен

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
12.03.1797

Дочь: (Пантелеев) Дарья

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Рождение ребёнка
18.07.1799

Дочь: (Осипова) Мария

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф

Смерть
07.03.1813

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