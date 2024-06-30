Дерибина (Якунева) Ульяна Екимовна 1716 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерибина (Якунева) Ульяна Екимовна

Место рождения

Чучепала, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

11.05.1789 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Чучепала, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дерибина Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Дерибин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дерибин Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дерибин Елисей Яковлевич

Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.05.1789 ст.

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