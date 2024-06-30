Дерибина (Якунева) Ульяна Екимовна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти11.05.1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дерибина Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Дерибин Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Дерибин Яков Афанасьевич
Смерть
11.05.1789 ст.