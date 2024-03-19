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Дерибин Яков Афанасьевич

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Дерибин Афанасий Никонович

Мать: Дерибина Федосья Лукична

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дерибина Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Дерибин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дерибин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дерибин Елисей Яковлевич

Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Ульяна Екимовна

Смерть
1773
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