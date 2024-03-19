Дерибин Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дерибина Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Дерибин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Дерибина Ульяна Екимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерибина Ульяна Екимовна
Смерть
1773