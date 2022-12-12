Лысков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1897
Дочь: Кривоножкова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Заречье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно