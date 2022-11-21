Кривоножкова (Лыскова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1897
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1897
Отец: Лысков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Галина (Кривоножкова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1931