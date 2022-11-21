Кривоножкова (Лыскова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Лыскова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Заречье, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.02.1897

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1897

Отец: Лысков Дмитрий

Мать: не указана

Заречье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашество
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Галина (Кривоножкова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1931

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