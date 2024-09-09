Давыдова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Ефрем Михайлович

Рождение ребёнка
07.06.1912 ст.

Дочь: Давыдова Антонина Ефремовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефрем Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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