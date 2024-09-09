Давыдов Ефрем Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1912 ст.
Дочь: Давыдова Антонина Ефремовна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно