Давыдов Ефрем Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Ефрем Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1912 ст.

Дочь: Давыдова Антонина Ефремовна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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