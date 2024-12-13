Толстая (Бодиско) Варолина 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Бодиско) Варолина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1798

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Александр Дмитриевич1806 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Александрович17.09.1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1827

Сын: Толстой Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Толстой Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1828

Муж: Толстой Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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