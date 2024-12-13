Толстая (Бодиско) Варолина
женский, родилась 1798
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Александр Дмитриевич1806 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Александрович17.09.1827 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1827
Сын: Толстой Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Толстой Александр Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1828
Смерть
Неизвестно