Руков Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рукова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1902
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: Рукова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1911
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Рукова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Рождение
13.11.1970
Отец: Руков (Лентин) Семен Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно