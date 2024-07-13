Руков Иван Семёнович 13.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руков Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рукова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1902

Сын: Руков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1907

Дочь: Рукова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Руков Василий Иванович

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Рукова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Рождение
13.11.1970

Отец: Руков (Лентин) Семен Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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