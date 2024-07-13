Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рукова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.03.1902
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: Рукова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1911
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Рукова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно