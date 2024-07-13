Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рукова (Ендырева) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рукова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Пакина (Рукова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
15.03.1902

Сын: Руков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
11.08.1907

Дочь: Рукова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Руков Василий Иванович

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Рукова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Руков Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

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