Александра Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Якимович
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Якимович
Смерть
Неизвестно