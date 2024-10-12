Филиппов Александр Артемьевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Александр Артемьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Филиппов Артемий Михайлович

Мать: Филиппова (Еланина) Гликерия Зиновьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Илья Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
?.01.1869

Сын: Филиппов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1874

Сын: Филиппов Тихон Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1918

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