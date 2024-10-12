Филиппов Александр Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Илья Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1869
Сын: Филиппов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1874
Сын: Филиппов Тихон Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Устинья Михайловна
Смерть
После 1918