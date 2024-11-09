Филиппова (Еланина) Гликерия Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шалашова (Филиппова) Агния (Анна) Артемьевна
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Филиппов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Дочь: Галичкина (Филиппова) Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.
Сын: Филиппов Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1857 ст.
Дочь: Курченкова (Филиппова) Мария (Марфа) Артемьевна
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1861 ст.
Дочь: Матюнина (Филиппова) Елизавета Артемьевна
Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович
Смерть
Неизвестно