Филиппова (Еланина) Гликерия Зиновьевна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Еланина) Гликерия Зиновьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Еланин Зиновий Андреевич

Мать: Еланина (Фролова) Сиклитинья Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Артемий Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шалашова (Филиппова) Агния (Анна) Артемьевна

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Филиппов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Дочь: Галичкина (Филиппова) Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1854 ст.

Сын: Филиппов Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1857 ст.

Дочь: Курченкова (Филиппова) Мария (Марфа) Артемьевна

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1861 ст.

Дочь: Матюнина (Филиппова) Елизавета Артемьевна

Отец ребёнка: Филиппов Артемий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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