Обезьянина Агафья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обезьянина Агафья Макаровна

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Обезьянина Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Обезьянин Петр Семенович

Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Обезьянина Марина Семеновна

Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Обезьянин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обезьянин Семен Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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