Обезьянина Агафья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Обезьянина Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Обезьянина Марина Семеновна
Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Обезьянин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Обезьянин Семен Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно