Обезьянин Семен Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Обезьянина Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Обезьянина Марина Семеновна
Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Обезьянин Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно