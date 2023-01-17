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Обезьянин Семен Гаврилович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Обезьянин Гавриил Никифорович

Мать: Обезьянина Дарья Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Обезьянина Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Обезьянин Петр Семенович

Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Обезьянина Марина Семеновна

Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Обезьянин Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Обезьянина Агафья Макаровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обезьянина Агафья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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