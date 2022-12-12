Козин Исаак
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бивейнис Домна Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Козин Карп Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Козин Лаврентий Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Козина Евдокия Исааковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно