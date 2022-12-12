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Козин Исаак

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бивейнис Домна Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Козин Карп Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Козин Прокофий Исакович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Козин Лаврентий Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Козина Евдокия Исааковна

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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