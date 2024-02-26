Орловский Евгений Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Евгений Пантелеймонович

Орловский Евгений Пантелеймонович

Место рождения

г. Петергоф

Дата рождения

13.12.1907

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907

Отец: Орловский Пантелеймон Михайлович

Мать: Орловская Анастасия Федоровна

г. Петергоф
Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Орловская Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Орловская Елена Петровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Галина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Орловская Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Елена Петровна

Смерть
1993
Москва, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close