Орловский Евгений Пантелеймонович
Место рожденияг. Петергоф
Дата рождения13.12.1907
Дата смерти1993
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907
г. Петергоф
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Орловская Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Орловская Елена Петровна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орловская Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Орловская Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орловская Елена Петровна
Смерть
1993
Москва, Россия