Евсюкова (Панарина) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова (Панарина) Евдокия Федотовна

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Место рождения

Кретовка

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Кретовка
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Евсюков Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Евсюков Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Павлович

Кретовка
Смерть
Неизвестно
Кретовка
Похороны
Неизвестно
Кретовка
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