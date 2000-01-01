Евсюкова (Панарина) Евдокия Федотовна
Место рожденияКретовка
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Кретовка
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
1881
Сын: Евсюков Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Павлович
Кретовка
Смерть
Неизвестно
Кретовка
Похороны
Неизвестно
Кретовка