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Triebelhorn Jacob

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Triebelhorn Peter

Мать: Margaret

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
?.07.1889

Сын: Triebelhorn Johann

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
?.11.1891

Дочь: Amalia

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
?.09.1893

Дочь: Amalia

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
?.03.1895

Дочь: Elizabeth

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Между 1895 и 1897

Жена: Amalia

Рождение ребёнка
?.03.1909

Сын: Triebelhorn Alexander

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно
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