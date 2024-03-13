Triebelhorn Jacob
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Triebelhorn Peter
Мать: Margaret
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
?.07.1889
Сын: Triebelhorn Johann
Мать ребёнка: Amalia
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Между 1895 и 1897
Жена: Amalia
Рождение ребёнка
?.03.1909
Мать ребёнка: Amalia
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно