Асташёва (Осикина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташёва (Осикина) Александра Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1867 ст.

Отец: Осикин Иван Николаевич

Мать: Осикина Екатерина Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1887 ст.

Сын: Асташёв Николай Владимирович

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: Асташёва Анна Владимировна

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1898 ст.

Дочь: Асташёва Нина Владимировна

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.

Сын: Асташёв Борис Владимирович

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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