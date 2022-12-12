Асташёва (Осикина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1867 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1887 ст.
Сын: Асташёв Николай Владимирович
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: Асташёва Анна Владимировна
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1898 ст.
Дочь: Асташёва Нина Владимировна
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.
Сын: Асташёв Борис Владимирович
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно