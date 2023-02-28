Анна (Иванова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1838
Муж: Алексей (Давидов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1839
Дочь: София Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
09.11.1840
Сын: Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
д.шмыри
Рождение ребёнка
02.06.1845
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
23.03.1848
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
26.02.1849
Сын: Конон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
17.05.1852
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Рождение ребёнка
13.01.1855
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Давидов)
Смерть
Неизвестно