Анна (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Иванова)

Анна (Иванова)

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Иван

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1838

Муж: Алексей (Давидов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1839

Дочь: София Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Сын: Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

д.шмыри
Рождение ребёнка
02.06.1845

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1848

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1849

Сын: Конон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1852

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1855

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Давидов)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close