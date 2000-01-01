Тюрлеминская, Пилявцева (Новичкова) Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрлеминская, Пилявцева (Новичкова) Капитолина

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Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новичков Терентий

Мать: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрлеминский ?

Отец ребёнка: Тюрлеминский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрлеминский

Развод
Неизвестно

Муж: Тюрлеминский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилявцев Юрий

Отец ребёнка: Пилявцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрлеминский Всеволод

Отец ребёнка: Тюрлеминский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилявцев Николай

Смерть
Неизвестно
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