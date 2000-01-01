Тюрлеминская, Пилявцева (Новичкова) Капитолина
Место рожденияАшхабад
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новичков Терентий
Мать: не указана
Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрлеминский ?
Отец ребёнка: Тюрлеминский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрлеминский
Развод
Неизвестно
Муж: Тюрлеминский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилявцев Юрий
Отец ребёнка: Пилявцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрлеминский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пилявцев Николай
Смерть
Неизвестно