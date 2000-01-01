Новичков Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичков Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Фамилия Новичков образована от прозвища Новичок. В старину всякого так называли пришельца, новожила. Это определение быстро становилось постоянным прозвищем и переходило к потомкам в форме фамилии. Не... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Новичков Иван

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
1908

Сын: Новичков Михаил

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Александр

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Николай

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрлеминская, Пилявцева Капитолина

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Евгений

Мать ребёнка: не указана

Ашхабад
Смерть
Неизвестно
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