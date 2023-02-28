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Извеков Петр Афанасьевич
Извеков Петр Афанасьевич
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
12.09.1841
Пол
Мужской
Отец
Извеков Афанасий Петрович
1813 г.р.
Мать
Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1841
Отец:
Извеков Афанасий Петрович
Мать:
Извекова Татьяна Тимофеевна
Бердянск
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