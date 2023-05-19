Иван Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Хрисанфович

Иван Хрисанфович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.09.1788

Дата смерти

07.07.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.06.110

Жена: Ефимия Федотова

Рождение
18.09.1788

Отец: Хрисанф Ефимович

Мать: Акилина Фадеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1811

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819

Сын: Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1821

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1824

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1826

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Федотова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1828

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
25.10.1830

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.07.1832
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close