Иван Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения18.09.1788
Дата смерти07.07.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.06.110
Жена: Ефимия Федотова
Рождение
18.09.1788
Отец: Хрисанф Ефимович
Мать: Акилина Фадеевна
Рождение ребёнка
07.09.1811
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
26.03.1819
Сын: Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
26.06.1821
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
01.03.1824
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
15.05.1826
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Федотова
Бракосочетание
18.01.1828
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1832
Причина смерти: чахоткою