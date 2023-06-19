Ефимия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Федотова

Ефимия Федотова

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

16.10.1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.06.110

Муж: Иван Хрисанфович

Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1811

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819

Сын: Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1821

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1824

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1826

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Хрисанфович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.10.1827
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: грудница