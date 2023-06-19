Ефимия Федотова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти16.10.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.06.110
Муж: Иван Хрисанфович
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1811
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
26.03.1819
Сын: Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
26.06.1821
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
01.03.1824
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Рождение ребёнка
15.05.1826
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Хрисанфович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1827
Причина смерти: грудница