Акилина Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Фадеевна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Стефан Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1780

Сын: Василий Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1783

Дочь: Наталья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1786

Дочь: Евдокия Хрисанфовна

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1788

Сын: Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1790

Дочь: Матрона Хрисанфовна

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1795

Сын: Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанф Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно