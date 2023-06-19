Акилина Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Стефан Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1780
Сын: Василий Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1783
Дочь: Наталья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
28.07.1786
Дочь: Евдокия Хрисанфовна
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
18.09.1788
Сын: Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
03.11.1790
Дочь: Матрона Хрисанфовна
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
18.07.1795
Сын: Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанф Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно