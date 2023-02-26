Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1795
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
д.Шишки
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан
Рождение ребёнка
?.11.1802
Сын: Платон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Парфенов
Смерть
Неизвестно