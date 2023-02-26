Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1795

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

д.Шишки
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан

Рождение ребёнка
?.11.1802

Сын: Платон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Парфенов

Смерть
Неизвестно
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