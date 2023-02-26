Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокия Стефанова
Евдокия Стефанова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
12.09.1802
Пол
Женский
Отец
Стефан
Мать
Агафия
До 1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Стефан
Мать:
Агафия
Смерть
12.09.1802
д.Шишки
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия