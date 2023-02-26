Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.09.1802

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Стефан

Мать: Агафия

Смерть
12.09.1802
д.Шишки
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